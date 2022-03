Besluit over toekomst welzijnsorganisatie aan-z over verkiezingen getild

TERNEUZEN - Het is niet meer aan het huidige gemeentebestuur om een onderzoek te starten naar de toekomst van welzijnsorganisatie aan-z. Of moet worden bekeken of aan-z bijvoorbeeld beter af is als een stichting, is aan de volgende gemeenteraad en wethouders.