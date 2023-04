Besef noodzaak van vernieuwing in Goemanszorg

met video Kift rond de Ooster­schel­de­kreeft: de bobo's in Kortgene versus het klootjes­volk in Zierikzee. ‘Ze vinden het hier toch leuker’

Waar in Zierikzee de kreeftenkoningin stralend het seizoen inluidt voor het 'gewone volk’, doet de commissaris van de koning dat op een rondvaartboot vol genodigden op de Oosterschelde. Zij laat op de oude vismarkt in het hart van de stad hapjes voor 15 euro per persoon serveren, hij mag even later in de jachthaven van Kortgene aanzitten aan het banket waar genodigden worden gefêteerd voor 200 euro per couvert.