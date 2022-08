Beschonken vrouw (22) raakt gewond bij eenzijdig ongeval Aardenburg

Het ongeval gebeurde omstreeks 23.50 uur op de Maagdenweg in Aardenburg. Omdat het slachtoffer mogelijk bekneld zou zitten werd de brandweer van Oostburg opgeroepen om het slachtoffer te helpen. Nadat het slachtoffer bevrijdt was uit haar benarde positie, is de bestuurder aan het ambulancepersoneel overgedragen. Deze hebben haar onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis in Terneuzen. Een blaastest wees uit dat de bestuurder vermoedelijk te veel gedronken had, hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. In de auto zat ook een 20-jarige vrouw uit België, zij bleef ongedeerd.