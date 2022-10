Bertus (74) uit Graauw schiet al zestig jaar met scherp: ‘Stoppen? Nee man, nog lang niet!’

Wanneer heb je voor de eerste keer de boog gespannen?

,,Als jong knaapje ging ik in het weekend met mijn vader mee naar de schietingen in de regio. Met pijlen rapen kon je dan wat geld bij elkaar sprokkelen. Door veel spek van het varken te eten kreeg ik meer kracht en kon op den duur zelf de boog goed spannen. Want pas op, je moet wel naar pluimen op de 28 meter hoge wip schieten. Bovendien was zo’n houten boog ook nog redelijk zwaar. Op 14-jarige leeftijd werd ik uiteindelijk een volwaardig lid van de Friezen. Met ruim 150 jaar is dit de oudste vereniging in het dorp. De schuttersmaatschappij heeft twee open wippen staan op sportpark De Boomwai van de voetbalvereniging Graauw.”