Berry krijgt bronzen medaille voor redden van drenkelingen in Veerse Meer: ‘Zonder jou hadden ze het niet gered’

Berry was in augustus 2020 aan het werk voor het waterschap toen hij op het Veerse Meer een zeilboot om zag slaan. De drie opvarenden kwamen terecht in het water en waren in paniek. Als ex-KNRM’er die daar nog maar pas afscheid had genomen, alarmeerde hij meteen een reddingsboot en schoot de drenkelingen zonder aarzeling te hulp met de middelen die hij had.

Berry: ,,We voeren op een 33 meter lang schip met duwbak er naartoe. Dat was niet eenvoudig want we zaten pal op de wind en het was onmogelijk om er een anker uit te gooien. Bovendien dreven overal spullen uit de zeilboot in het water. Ik liet de laadklep aan de voorzijde van het schip zakken, ging erop liggen en kon de vrouw, die zwanger was, aan boord trekken. Maar de mannen hadden het zichtbaar moeilijk door de harde wind en werden weggeblazen bij de klep. Eén van hen ging zelfs steeds kopje onder. Uiteindelijk heb ik ze twee reddingsboeien toegeworpen waarna ze met een lijn naar de achterzijde van het ponton konden worden geleid. Via de trap kon ik ze toen aan boord brengen.”