Bermbrand blakert dijk zwart bij Biervliet

Appartemen­ten­com­plex Kruithuis moet de volgende oppepper worden voor de Terneuzen­se binnenstad

TERNEUZEN - Nee, dit had Ben de Graaff nooit kunnen bedenken toen hij in 1986 een tapijtzaak aan de Schoolweg in Terneuzen begon. Daar verrijst nu op zijn initiatief in rap tempo appartementencomplex Kruithuis.

28 juli