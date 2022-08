Bergen kokkels in de Oosterschelde, maar ze zijn te klein: ‘Ik betwijfel of we meteen gaan vissen’

Op de Waddenzee mogen de kokkelvissers dit seizoen 565.000 kilogram aan kokkelvlees opvissen. Dat is bijna 3,4 miljoen kilogram aan schelpdieren, want het vlees is doorgaans 15 procent van de kokkel. En bijna drie keer zoveel als in 2021 . De Oosterschelde lijkt zelfs nog beter. Het quotum moet nog worden bepaald, maar naar schatting kunnen de bedrijven er 800.000 kilogram kokkelvlees oogsten. Het overgrote deel van de kokkels moet blijven liggen als voedsel voor vogels.

Hout, handkokkelvisser en bestuurslid van de Vereniging van Handkokkelvissers, denkt echter dat de sector de quota bij lange na niet gaat halen. ,,Op papier mogen we een heleboel vissen. Het probleem is dat de schelpdieren niet super dik liggen. Bovendien zijn ze erg klein. Die situatie is verre van ideaal, want pas als de kokkels dik bezaaid zijn, kun je met de hark kilo’s maken. Er is ook flink wat kokkelzaad gevallen. Dat is op zich mooi, maar als dat zaad bovenop oudere kokkels valt, helpt dat niet voor de groei. De jonge kokkels eten dan al het voedsel op.”