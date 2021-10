Beoogd koper Marina Beach schaart zich achter permanente bewoners van vakantiepark

Deze drie Zeeuwse horecaza­ken overleef­den de corona-cri­sis zonder of met nauwelijks overheids­steun

8:00 GOES - Krap een jaar geleden zagen ze hun horecabedrijf door hun vingers glippen omdat ze nul euro corona-steun kregen. Maar restaurant De Beren in Goes, café ‘s Lands Welvaren in Kwadendamme en Hotel Tholen wisten te overleven. Eigenaar Peter Schaap van De Beren: ,,Ik heb een topzomer gedraaid. Alleen kost het corona-toegangsbewijs me nu weer klanten.”