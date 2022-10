Ben van Assche en Jack d’Hooghe houden het voor gezien als raadslid in de gemeente Terneuzen

Met video Karkas vinvis Westkapel­le opgeruimd; ‘Teruggeven aan de natuur is een grote uitdaging’

De 14 meter lange gewone vinvis die zondagochtend op de Zeedijk in Westkapelle werd gevonden, is maandag in stukken gesneden. Wat Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren betreft is opruimen een betere optie dan de natuur zijn gang laten gaan. ,,In de Waddenzee kan dat, maar hier niet.”

