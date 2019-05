Bemanningslid binnenvaartschip gewond afgevoerd in Terneuzen

Het schip was afkomstig uit Tholen. Volgens de politie werd het bemanningslid geraakt door een meerlijn. Het 86 meter lange schip meerde na het incident af bij de Oost Buitenhaven in Terneuzen. De ambulancedienst werd opgeroepen en bracht het bemanningslid naar het ziekenhuis; over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekend. Het schip is inmiddels doorgevaren naar Dordrecht.