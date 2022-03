Belle and The Beats komt met single over grensoverschrijdend gedrag

In aanloop naar het debuutalbum Qetesh , dat op 6 mei verschijnt, brengt Belle and The Beats alvast enkele singles uit. In Run Boy Run zingt frontvrouw Isabel Zoeteweij over een persoonlijk ervaring, waarbij een vertrouwensband ernstig werd beschadigd. ,,Veel artiesten putten uit eigen ervaringen”, vertelt de Zeeuwse, die al enkele jaren in Amsterdam woont. ,,Voor mij was het schrijven van dit nummer een verwerking van negatieve gebeurtenissen rondom een man.”

Afsluiting

Met de woorden ‘Run till you see what you have done’ roept ze de man in het nummer op om tot inkeer te komen en te zien dat wat hij gedaan heeft in- en inslecht is. ,,Een paar jaar geleden heb ik het geschreven, het heeft een tijdje geduurd voordat ik het af had. Het schrijven van het nummer was een afsluiting van een periode, een soort therapiesessie met mezelf.” Zoeteweij zegt liever niet in detail waar het lied over gaat. ,,Mensen mogen hun eigen interpretatie aan het nummer geven. Als ik het zou moeten omschrijven, is dat als volgt: Wanneer je een vertrouwensband of vriendschap met iemand hebt opgebouwd is het lastig om je grenzen aan te geven. Vooral als je wordt overvallen door een donkere kant van iemand waar je niet bekend mee bent.”