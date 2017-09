Belgische wetenschappers vinden kerncentrale Doel niet veilig meer

Trek­ker­stoe­len­dans en Boerenlympics op Farmers Got Talent

11:39 HOOFDPLAAT - Boeren met talent kunnen zondag uitblinken in hun vak. Niet door 'gewoon’ te zaaien of oogsten maar met spectaculaire onderdelen als ringsteken of de trekkerstoelendans. Agrarisch Jongeren Kontakt West-Zeeuws-Vlaanderen (AJK) houdt voor de twaalfde keer Farmers Got Talent.