‘Belgische stikstofuitstoot terugdringen is beter dan boeren uitkopen’

In Sluis kun je wonen in een voormalige bank: ‘Het gebouw heeft een royale uitstra­ling’

SLUIS - Ooit was de Rabobank aan de Sint-Annastraat in Sluis een van de grootste bankgebouwen van Zeeland. Het complex is zó ruim, dat er met gemak zestien appartementen in passen. ,,Het uitzicht is uniek.”

18 augustus