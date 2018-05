Belgische politie waarschuwt: pas op voor knuffeldieven!

Die waarschuwing komt naar aanleiding van de aanhouding van wee Roemeense twintigers zijn deze week in Knokke-Heist. Zij werden betrapt werden op de diefstal van een duur polshorloge. In hun auto lagen nog vijf dure horloges. De politie spreekt van ‘knuffeldieven’, meestal zigeunermeisjes of -vrouwen die er op getraind zijn om hun slachtoffers een knuffel te geven en hen ondertussen te bestelen.

Volgens de Gazet speelt het probleem in meer grote steden en badplaatsen in België. De politie heeft maar één goede raad: laat je nooit knuffelen op straat door iemand die je niet kent. “De daders zijn meestal zigeunermeisjes die in kleine groepjes opereren. Ze vragen mensen, meestal ouderen, om bijvoorbeeld een petitie te tekenen of deel te nemen aan een enquête. Nadien bedanken ze de mensen door hen een flinke knuffel te geven. Dat is het moment waarop ze hun slag slaan”, zegt Tom Janssen van het parket West-Vlaanderen tegen de Gazet van Antwerpen.