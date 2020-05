België versoepelt coronamaatregelen, maar niet voor grensverkeer

Man die vrouw mishandel­de in Goes staat met pech langs de weg en zit nu vast

12:20 RILLAND/GOES - De automobilist die dinsdagmiddag op de A58 bij Rilland met pech in de middenberm belandde bleek niet alleen op pad zonder rijbewijs. De 42-jarige Vughtenaar had meer op zijn kerfstok. Drie dagen eerder werd hij gezocht voor een mishandeling van een vrouw in Goes. Hij is aangehouden en zit vast.