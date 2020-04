België verlengt coronamaatregelen tot en met 3 mei, grenzen blijven dicht

Sterke afname nieuwe ziekenhuis­op­na­mes in Zeeland

20:29 MIDDELBURG - Op 1 april meldde het RIVM dat er 11 inwoners van Zeeland nieuw waren opgenomen in het ziekenhuis met covid-19. Twee weken later is dat aantal 0. Het aantal ziekenhuisopnames is een van de weinige cijfers die zich van dag tot dag laten vergelijken. Anders dan het aantal besmettingen, wat afhangt van hoeveel mensen er daadwerkelijk getest worden.