België heeft eerste sekspoppenbordeel: 'In het begin wat koud, maar ze worden snel warm'

'In zijn naam herdenken we alle oor­logs­slacht­of­fers'

15 april HULST - In Hulst werd zaterdag stilgestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden in het bijzonder, en lijden en rouwen in het algemeen. Dat gebeurde tijdens het cultureel evenement Tears from Heaven. Een van de bijeenkomsten was op de begraafplaats aan de Zoutestraat. Met enig gevoel voor overdrijving ook wel het Père Lachaise van Hulst genoemd, naar de beroemde begraafplaats in Parijs.