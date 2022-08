Belg aangehouden op verdenking van vernieling in Hulst

Kazerne in de Nieuwstraat laat Terneuzen weer dansen: ‘Willen iets voor de jeugd betekenen’

TERNEUZEN - Terneuzense jongeren stonden in maart in de rij om een stapje te wagen. Voor Merijn Plasschaert en Werner Coppieters is het duidelijk dat hun Kazerne in een behoefte voorziet. Nu breiden ze hun aanbod uit. ,,We willen iets voor de jeugd betekenen.”

19 augustus