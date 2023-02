Belangrijk onderzoek voor Arnemuiden bijna klaar: heeft het zin om huizen te slopen voor bredere weg?

Gaan PvdA en GroenLinks na het succes in Goes en Middelburg ook samen de Abdij veroveren?

Nadat het in maart al een groot succes was in de gemeenteraden van Goes en Middelburg gaan PvdA en GroenLinks nu ook in de provincie met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in. Het is niet ondenkbaar dat ze samen straks de grootste fractie vormen.