Bejaarde man in verzorgingshuis gaat personeel te lijf

Uitspraak Roemenenparking Kapellebrug komt later

21 april KAPELLEBRUG - De voorzieningenrechter in Breda neemt wat meer tijd om te beslissen of Warrens uit Kapellebrug een dwangsom moet betalen voor het illegaal verhuren van zijn terrein in Kapellebrug als weekendverblijf voor buitenlandse truckchauffeurs.