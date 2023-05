Bedreigingen en de schoonheid van De Kop van Schouwen zijn vastgelegd in een boek

In Brabant liep journalist en fotograaf Riet Pijnappels (63) al graag door de bossen te struinen. Ze beschreef haar bevindingen in natuurrubrieken in de regionale krant BN De Stem en bracht twee boeken uit: Met andere ogen – natuur in Zundert en Met andere ogen – natuur in de Baronie. Maar toen ze de Kop van Schouwen ontdekte, werd ze gegrepen door de schoonheid en de veelzijdigheid van het gebied. ,,Ik wilde meer info over dit natuurgebied en het was er gewoon niet, behalve wetenschappelijke werken en toeristische blaadjes. Er lag niets voor de gewone geïnteresseerde.”