BBB wil leefbaarheid platteland vergroten: ‘Een Zeeuw is duurder dan een Amsterdammer’

De BoerBurgerBeweging wil zich inzetten voor de leefbaarheid op het platteland. Daarmee is de nieuwe politieke partij in Zeeland niet uniek, erkent lijsttrekker Kees Hanse. ,,In de Staten van Zeeland is het platteland redelijk vertegenwoordigd. In elke provincie is dat anders. Maar we hebben in Zeeland wel te maken met landelijk beleid dat niet deugt. Als je hier niet kunt werken met de uitgangspunten die in Den Haag worden bedacht, moet je de uitgangspunten veranderen. En dan moet je dus in Den Haag zijn. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer. We kunnen niet groot binnenkomen in de Eerste Kamer als we niet groot binnenkomen in Provinciale Staten. Om eerlijk te zijn vind ik dat het belangrijkste op 15 maart.”