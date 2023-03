BBB direct grootste partij op Schouwen-Duiveland

De waterpo­loërs van DZK werken in stilte aan hun titeldroom: ‘Zijn met iets heel bijzonders bezig’

Je zult de waterpoloërs van DZK dit seizoen niet hardop horen zeggen dat ze voor de titel in de tweede divisie gaan. Door een slechte ervaring uit het verleden zijn de Vlissingers (nu tweede) wat minder uitgesproken en daardoor in het water misschien juist sterker. Maar met de topper tegen concurrent en koploper De Treffers voor de deur, weet aanvoerder Bas van Houwelingen ook dat ontkennen geen optie meer is. ,,Na zaterdag kunnen we er heel goed voor staan.’’