Baudet spreekt zijn Sluise fans toe

REPORTAGE Corona maakte alles anders, van de geboorte tot het graf

13 maart Een jaar geleden kwam de eerste lockdown over Nederland. Heinkenszand was een van de eerste plaatsen in Zeeland waar bij een inwoner een coronabesmetting werd vastgesteld. We spraken in die plaats met mensen voor wie de lockdown unieke momenten in hun leven veranderde. Geboorte, overlijden, afscheid en een jubileum. Alles was anders door corona.