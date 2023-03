Basisdebuut Gabor Besuijen: ‘Intensiteit bij Oranje is hoger dan bij clubrugby’

Borden Buttinge leiden tot verwarring. Wethouder Veere: ‘We zoeken het uit’

Wel of niet stoppen voor een tegenligger bij de chicanes in Buttinge? Wie naar de verkeersborden kijkt weet wat zij of hij moet doen. Het is alleen de vraag of die borden wel goed staan, zo geeft ook wethouder Marcel Steketee (HVV, verkeer) aan. ,,Want gevoelsmatig lijkt het of er iets niet klopt.”