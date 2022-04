Bas Goossen eindigt als tweede op internationale wedstrijd broodbakken

Hotel L’escaut in Terneuzen gaat na 42 jaar dicht: ‘Als je daar ging eten, nou, dan ging je op sjiek, hoor’

TERNEUZEN - Wat? Heb je bij hotel L’escaut in Terneuzen gegeten? Wow! Dat is sjiek de friemel, hoor! Het Golden Tulip-hotel op de Scheldekade had lang een naam hoog te houden. Had. Want over drie weken gaat de deur van L’escaut voorgoed op slot.

8:30