Barende kat in de regen gedumpt bij Bath

De afgelopen twee jaar had de stichting jaarlijks 53.000 euro dierenartskosten. Drijgers: ,,Het aantal verwilderde zwerfkatten neemt af, maar het dumpen van ongesteriliseerde, zwangere katten en kittens neemt toe. We zien ook vaker misstanden. Laatst, in Clinge, hebben we twintig katten weggehaald. Bij mensen die op het beton woonden, met bakpapier voor de ramen en afgesloten van gas en licht. Het aanloopkatje had jongen gekregen en die kregen ook weer jongen omdat sterilisatie te duur was. Twintig mensen uit de omgeving hadden handtekeningen gezet vanwege de overlast. Gemeente en woningbouw wisten ervan maar grepen niet in."



Als castratie te duur is, kun je geen kat betalen, stelt Drijgers. Mensen die onder bewindvoering staan of die een katje op afbetaling willen, krijgen bij Scheldekat nul op rekest. ,,Ik wilde dat castratie hier, net als in België, verplicht wordt als mensen hun kat buiten laten lopen."