Bar Bonaparte in Yerseke komt te koop

Peter Fluit wás café bar Bonaparte, hij stond er 49 jaar achter de bar en overleed in het harnas, op 24 juni. Vanaf toen was het maanden stil in en rond de bar. Fluits inmiddels 99-jarige moeder is erfgenaam van het café. Haar zus Rita begeleidt haar bij de verkoop. Ze is opgetogen dat de verkoop er nu aan komt. Ze weet nog niet wat er met de bar van haar neef gaat gebeuren. ,,Misschien gaat er weer iemand een café beginnen of er komt een huis op die plek.”