Bang zijn vakantiegangers niet, wel alerter na berichten over geweld aan de Schouwse kust

De familie Fritzche uit Sittard komt al tien jaar op camping Duinrand in Burgh-Haamstede, maar zoveel politie als dit jaar hebben ze nog niet gezien aan de Schouwse westkust. ,,Het voelt wel veilig hoor", zegt Désirée Fritzche. Samen met haar partner Jörgen en hun kinderen Iris en Rick vertoeven ze twee weken aan de Zeeuwse kust. ,,Dit is waarschijnlijk de laatste keer hier, want het huisje wordt binnenkort afgebroken.” Ze hebben er altijd rustig gezeten, in het door bosschages omheinde chalet De Zeemeermin. Geluiden van relschoppende jongeren zijn hun vreemd. ,,We zijn ook de leeftijd gepasseerd om 's avonds nog op stap te gaan", zegt Jörgen glimlachend. Het gezin fietst veel en dit jaar valt hen de aanwezigheid van handhavers en agenten echt op. ,,We zagen ze vanmorgen nog, hier aan de Hogeweg en ook op de Brouwersdam.” De verhalen over geweldpleging hebben ze gelezen in de krant. ,,Ik zal niet meer zo snel in mijn eentje een rondje op de fiets doen 's avonds", zegt Désirée daarover.