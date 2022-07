Bakkerij de Bruijne strijkt ook neer in Hulst en neemt de Boulangerie over: ‘Dit wordt ons vijfde verkooppunt’

MET VIDEO Veehoude­rij Vrij Zwanenburg domineert eerste Fokveedag in Aagtekerke in vijf jaar

Een koeienshow waar veehouders, ‘hulpboeren’ van een zorgboerderij en kinderen hun allermooiste melkkoeien en kalfjes presenteren. Dat is de Fokveedag in Aagtekerke. Grote winnaar in vijf klassen is vandaag veehouderij Vrij Zwanenburg uit Grijpskerke.

27 juli