Bakker Tullenaar in Vlissingen stopt vanwege hoge energieprijzen: ‘Ik ga niet werken voor de Delta’

Duurzamere en meer huurwonin­gen, dat is het doel voor de komende jaren in de gemeente Terneuzen

Huur je een woning bij Clavis of Woongoed Zeeuws-Vlaanderen? Dan kan het zomaar zo zijn dat je over een tijdje een brief of telefoontje krijgt met de vraag om samen te kijken hoe jouw huis energiezuiniger kan worden gemaakt.

19 september