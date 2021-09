Bakker in nood: ‘Een jaar lang gratis brood in ruil voor een nieuwe winkelverkoper’

Vakantie voorbij, hectiek terug: Het is nog even puzzelen

20:17 GOES - Wat is het stil op het korfbalveld, dacht Femke Jooss (40) uit Goes toen ze dinsdag tegen kwart over vijf gehaast met haar zoon Finn (6) uit de auto stapte. Oeps, ze waren een uur te vroeg voor de eerste training na de zomervakantie. ,,Alle tijden zijn verschoven. Dat is nog even puzzelen”, zegt ze lachend.