Bakker Bliek sluit winkels in Goes en Zierikzee, maar gaat goed met de bolus: ‘We maken er 20.000 per dag’

De reden voor Bliek (voluit Bliek Meesterbakkers) om recent de winkels in Goes (in winkelcentrum Beukenhof) en Zierikzee te sluiten, lag volgens Julius in het feit dat het steeds moeilijker was om aan personeel te komen. ,,Het was lastig om de bezetting nog rond te breien. We moesten vaak schuiven met mensen en het is zelfs wel eens gebeurd dat een winkel een dag niet open was, omdat er simpelweg niet genoeg personeel was.’’