Baby in kinderwagen rolt van drie meter hoge kade het kanaal in bij Middelburg

Zuiderburen Antwerpse MAS valt in de prijzen: 100 x Congo is internatio­na­le expo van het jaar

12 juli ANTWERPEN - De expo ‘100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen’ is verkozen tot internationale tentoonstelling van het jaar. Een bekroning die hoort bij de Britse Museum & Heritage Awards. Voor het Antwerpse MAS (Museum Aan de Stroom) is het de kers op de taart voor een expo die niet zonder slag of stoot begon.