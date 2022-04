Aziatische hoornaar duikt op meerdere plekken op in Zeeuws-Vlaanderen

Op drie plekken in Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen weken een Aziatische hoornaar gesignaleerd. Het beestje is waargenomen in Zuiddorpe, Axel en Hulst.

De Aziatische hoornaar, ook wel ‘monsterwesp’ genoemd, eet veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen.

In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars, en is de provincie verantwoordelijk voor de bestrijding. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien. Zeeland had de landelijke primeur, toen de Aziatische hoornaar opdook in Dreischor.

Koninginnen

Stichting platform Stop invasieve exoten roept iedereen op om alert te zijn op deze grote, bijna geheel zwarte wesp, er een foto van te maken en een melding in te dienen bij Waarneming.nl. ,,De exemplaren die nu rondvliegen zijn koninginnen die eind vorig jaar uitgevlogen en bevrucht zijn, de winter hebben overleefd en een nest aan het bouwen zijn. Elke koningin die nu gevangen wordt, scheelt dus een nest in de zomer,” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

Om te zorgen dat deze invasieve exoot zich hier niet verder verspreidt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden. Daarbij spelen burgers een essentiële rol, want zonder waarnemingen kunnen de NVWA en de provincies niet in actie komen.