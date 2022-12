AZC-directeur blikt terug op rampzalige dag: ‘Natuurlijk mogen ze terugkomen, maar wanneer?’

column marco kamphuis Het hogere segment

De fundering moet nog gelegd worden, maar als twistpunt is het nieuwe Hotel Britannia nu al kolossaal. Op dagen dat de PZC over de bouwplannen en de bezwaren daartegen publiceert, moet ik op mijn tenen lopen, want in ons huishouden is de polarisatie inmiddels een feit. Mijn vrouw moet niets hebben van het ontwerp van het achttien verdiepingen tellende vijfsterrenhotel dat aan de Vlissingse boulevard moet verrijzen. Ze wijst op de valwind die bij hoge gebouwen optreedt.

15 december