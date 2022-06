Avontuurlijk stoempen: Hulst krijgt een openbaar bikepark voor alle leeftijden

In april werd bekend dat Hulst een openbaar bikepark moet krijgen. Wielrennen en mountainbiken is populair en daar speelt Hulst op in. Het is ook een volgende stap naar het doel om een echte fietsgemeente te worden: Hulst heeft veel plannen om de gemeente meer op fietsers in te richten, met onder meer kraanwatertappunten, een centrale fietsenstalling en huurfietsen.