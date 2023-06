Avontuur ten einde: SVOD’22 keert na fatale verlenging terug naar de tweede klasse

Voetbal­club Spui heeft al 75 jaar voorname rol in het dorp; ‘Saamhorig­heid is onze kracht’

Het was pas na de Tweede Wereldoorlog dat het zaterdagvoetbal in Zeeland pas goed op gang kwam. Spui genoot de primeur door in 1948 als eerste plaats in Zeeuws-Vlaanderen een zaterdagclub op te richten. Vrijdag en zaterdag wordt het 75-jarig bestaan gevierd.