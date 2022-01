Automobilist rijdt door na ongeluk Sloeweg, vrachtauto met puin ligt op zijn kant, weg nog uren dicht

video | update Dode bij woning­brand in Hoofdplaat, vuur laaide onverwacht weer op

HOOFDPLAAT - Bij een grote woningbrand in Hoofdplaat is in de nacht van dinsdag op woensdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer bevond zich in de woning toen de brand uitbrak. Vanochtend rond 09.55 uur laaide het vuur onverwacht weer op. Even voor 12.30 was ook de tweede brand onder controle.

19 januari