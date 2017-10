Automobilist rijdt door na aanrijding in Terneuzen

Cafébazin vrijgelaten na inval waarbij ook 30 klanten in de boeien werden geslagen

2 oktober VLISSINGEN - De eigenaresse van café Conny's Place aan de Walstraat in Vlissingen is zondagmiddag vrijgelaten. De politie arresteerde haar zaterdagavond na een grootscheepse inval in het café waarbij zo'n dertig bezoekers in de boeien werden geslagen.