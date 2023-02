Automobilist ramt geparkeerde auto’s in Zuidzande

REPORTAGE | MET VIDEO Schipper Rini Oreel levert zijn viskotter in voor de sloop: ‘Het was alsof ik van een begrafenis kwam’

De viskotter ARM-18 gaat naar de sloop, net als veel andere Nederlandse vissersschepen. Schipper Rini Oreel heeft zijn laatste vistocht gemaakt. Een zware beslissing voor de 50-jarige Arnemuidenaar. ,,Mijn zoon is bezig met de visserijschool en dan stoppen we er mee. Hij hoopte natuurlijk op den duur zijn eigen schip te hebben. Er zijn wel de nodige tranen gevloeid toen we de knoop hadden doorgehakt.”

