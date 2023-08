Automobilist onder invloed van drugs botst met fietsend kind in Vlissingen

Ex-bewoner daklozenop­vang Terneuzen: ‘Dood van Sabirin had voorkomen kunnen worden’

Met de juiste hulp was het leven van de 25-jarige Sabirin nooit zo dramatisch geëindigd. Dat zegt een voormalig medebewoner van de daklozenopvang in Terneuzen over de vrouw die vrijdag dood werd gevonden.