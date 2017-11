Automobilist onder invloed ramt garagebox in Axel

Jong talent in Kloosterzande op de planken

13:52 KLOOSTERZANDE - Zenuwachtig was ze zeker, de 14 jarige Lotte Fokkens. Presentator Eric Holm van Omroep Zeeland sprak haar even bemoedigend toe ,,Niet nodig Lotte, even diep inademen, cijfer het publiek weg en doe je ding." Even later bracht ze met veel gevoel Malibu van Miley Cirus ten gehore. Een daverend applaus en een oprechte felicitatie van haar fanatiek meelevende zangcoach Sonja Broekaart vielen haar ten deel.