Automobilist heeft voor 2200 euro aan boetes openstaan

Hennepteam rolt kwekerijen op in Bergen op Zoom, Sint Willebrord en Sprundel

9:57 BERGEN OP ZOOM/SINT WILLEBRORD/SPRUNDEL/THOLEN - Het hennepteam van politiedistrict De Markiezaten had dinsdag een drukke dag. Er werden vier hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn vier personen aangehouden. Niet op elk adres waren mensen aanwezig. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen de zaken.