Automobilist (78) overleden bij ongeval in Zuidzande

uit het leven Strenge vader Nedjoe werd lieve overgroot­va­der en ‘opa’ voor iedereen

‘Opa Nedjoe’ noemden mensen in Oost-Souburg hem. Oud-KNIL-militair Nedjoe Lopulissa was een familieman, hij genoot van zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen. Hij kon hard zijn, Nedjoe’s wil was wet en dat voelden zijn kinderen geregeld aan den lijve. Hij was maatschappelijk zeer actief in onder meer de Molukse kerk, in de kamp- en wijkraad. Een joviale en ijdele man die hield van Ajax, Jong Ambon en van zijn volkstuinen.

14 november