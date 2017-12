Auto uitgebrand voor woning in Terneuzen

2 januari: Tabletcafé in Zeeuws-Vlaamse bibliotheken

28 december AXEL - Vragen over tablet of iPad? De bibliotheken van Terneuzen, Axel en Oostburg organiseren het maandelijkse Tabletcafé. In dit café kunnen mensen apps, tips en trucs en ervaringen met elkaar delen. Deelname is gratis. Het is handig om een eigen opgeladen tablet mee te nemen.