Auto slaat over de kop bij Vogelwaarde

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de N290 bij Vogelwaarde. De automobilist raakte de controle over het stuur kwijt en schoot van de weg. Vervolgens is de auto over de kop geslagen en in een droogstaande sloot belandt. De bestuurder wist zichzelf uit het voertuig te bevrijden en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuit is getakeld.