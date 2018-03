Auto schiet van de weg en belandt met achterwiel in sloot bij Sint-Maartensdijk

Verkiezingen Foeteren is in Sluis heel normaal

3 maart De opmerking van de Kapelse burgemeester Anton Stapelkamp bleef begin oktober even hangen in de raadszaal in Sluis. Hij was te gast om namens de Zeeuwse gemeenten afscheid te nemen van Peter Cammaert, die tijdelijk burgemeester was geweest in Sluis. Stapelkamp liet vallen dat 'Cammaert hard geprobeerd had om het beeld dat anderen van bestuurlijk Sluis hebben, te veranderen'.