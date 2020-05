Auto’s mogen vanaf 1 juni niet meer door het centrum van Sluis rijden

Verwijzen naar rustige gebieden

Sluis leeft intussen toe naar 8 juni, de dag waarop Belgen vermoedelijk weer naar West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen komen. Het college verwacht direct toeloop, omdat de restaurants in België pas op 15 juni open kunnen, twee weken later dan in Nederland. ,,Het is een grote uitdaging de stroom mensen te geleiden. We denken er over na mensen naar rustigere gebieden in de gemeente te verwijzen”, aldus Vermue. Dat geldt ook op de stranden. De meeste zonnebaders liggen in de buurt van strandpaviljoens. Strandwachten kunnen hen verzoeken verderop te gaan liggen als het daar minder druk is.