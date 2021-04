Auto's met een verhaal staan bij StoryCars in Nieuw Namen

video Horeca­droom Bar Goed gaat in rook op; eigenaren willen gauw nieuwbouw

18 april PERKPOLDER - Kustpaviljoen Bar Goed aan de Westerschelde bij Perkpolder is in de nacht van zaterdag op zondag helemaal afgebrand. De horecadroom van Piet en zoon Yannick Mahu ging letterlijk in rook op. Tussen het verwrongen staal denken de horecatijgers al aan nieuwbouw.